Ümit Milli Takım’ın Rakipleri Açıklandı

GRUP AÇIKLAMASI VE EŞLEŞMELER

UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde yapılan kura çekiminde, ay-yıldızlı takım H Grubu’nda Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya ile eşleşti. Eleme aşamasında, 6 grupta 6’şar takım, 3 grupta ise 5’er takım mücadele edecek.

GRUP MAÇLARININ ZAMANI

Grup maçları, Mart 2025 ile Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak. 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalleri, Arnavutluk ve Sırbistan’un ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

KATILIM HAKKI VE PLAY-OFF SÜRECİ

Şampiyonaya katılma hakkı için dokuz grup birincisi ve gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan finallere katılacak. Diğer 8 ikinci takım ise Kasım 2026’da finallere katılabilmek için play-off mücadelelerine çıkacak.