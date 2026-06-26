Ümit Özat’tan Milli Takım’a San Marino Benzetmesi

Spor
Ümit Özat, bir maç sırasında dikkatle izliyor
A Milli Takımımızın turnuvadan elenmesinin ardından Ümit Özat, takımın performansını ve teknik direktörün tutumunu eleştirdi.
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Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında ilk yarı, A Milli Takımımızın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Turnuvaya erken veda etmenin hayal kırıklığı sürüyor. Devre arasında eski milli futbolcu Ümit Özat’tan sert eleştiriler geldi. Özat, maça yine erken gol yenilmesini ve takımın tepkisini hedef aldı. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella’nın saha kenarındaki tavırlarını da sorguladı.

MONTELLA'NIN HIRSINI İLK İKİ MAÇTA GÖRMEDİK

Turnuvadan elendikten sonraki prestij maçında Montella’nın agresif ve hırslı duruşu samimiyetsiz bulundu. Özat, teknik adamın bu tavrını önceki karşılaşmalarda göstermediğini belirtti. Asıl reaksiyonun grup aşamasında verilmesi gerektiğini vurguladı.

MİLLİ TAKIM SAN MARİNO SEVİYESİNE İNDİRGENDİ

ABD karşısında geriye düştükten sonra atılan gollere sevinilmesi eleştirildi. Özat, Türkiye’nin averaj takımı San Marino durumuna düşürüldüğünü söyledi. A Milli Takım’ın vizyonunun bu kadar daraltılamayacağını ifade etti.

ANADOLU TAKIMI GİBİ KÜÇÜK TAKIM REFLEKSİ VAR

Kadro kalitesi ile sahadaki oyunun örtüşmediği vurgulandı. Özat, topa sahip olma ya da pas yüzdesi gibi verilerin kamuoyunu yanılttığını belirtti. Takımın bir Anadolu takımı gibi küçük takım refleksiyle oynadığını söyledi.

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