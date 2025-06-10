Ümit Özdağ, 11 Haziran’a çağrı yaptı

DURUŞMA ÇAĞRISI YAPTI

Zafer Partisi’nin lideri Ümit Özdağ, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duruşmasına katılım çağrısı yaptı. Paylaşımında, 11 Haziran Çarşamba günü saat 10.30’da Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki mahkeme salonunda yapılacak duruşmada yer alacağını ifade etti. Özdağ, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

TUTUKLULUĞUNUN NEDENİNİ AÇIKLADI

Ayrıca, paylaşımında “11 Haziran Çarşamba saat 10.30’da Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki mahkeme salonunda, tutuklandıktan 142 gün sonra hakim karşısına çıkacağım. Böylelikle Türk Ceza Kanunu 216. maddeden en uzun süre tutuklu kalan yurttaş oldum. Ancak bütün Türkiye, Silivri Cezaevinde olmamın gerçek nedeninin Öcalan ve PKK ile yapılan müzakerelere muhalefet etmem olduğunu biliyor.” ifadelerini kullandı.

HUKUKUN UYGULANMADIĞINDAN YAKINDI

Özdağ, “İktidara ayrı, hukuk muhalefete ayrı hukukun uygulanmadığı bir Türkiye’de yaşamak dileği ile imkanı olan herkesi duruşmama davet ediyorum.” diyerek duruşmasına olan ilgiyi artırmak amacıyla halkı bilgilendirdi.