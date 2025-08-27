Ümit Özdağ: “Bu anketlerle yüzde 7,6 görünmekteyiz.”

ZAFER PARTİSİ KUTLAMA YEMEĞİ DÜZENLEDİ

Zafer Partisi, kuruluşunun 4’üncü yıl dönümünü ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen bir kutlama yemeği ile kutladı. Etkinlikte konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, güncel meselelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, partisinin kuruluş yıldönümüne yönelik şu ifadeleri paylaştı: ”Biliyorsunuz her parti kuruluşundan önce hazırlıklar yapılır. Holdinglerle görüşülür. Siyaset defileleri sunulur. Basın patronlarıyla görüşülür. Destek istenir. ABD ve Avrupa Birliği başkentleri ziyaret edilerek görücüye çıkılır. Zafer Partisi olarak bizim de hazırlıklarımız oldu tabii. Ama bizim hazırlıklarımız farklı oldu. Biz önce Anıtkabir’i ziyaret ettik. Ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda dua ettik. Sonra oradan Kazakistan’a Yesiye, Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesine gittik. Hoca Ahmet Yesevi, İslam dininin Türkler arasında yayılmasını sağlayan ulu kişidir. Türkistan’da Türkler, Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesinin ziyaret edilmesine ‘küçük hac ziyareti’ derler. Oradan aldığımız toprağı, Anadolu’nun ortasına Hacı Bektaş Veli hazretlerinin türbesinin önündeki kara dut ağacının dibine dualarla döktük. Evet, bazıları yollara holdinglerden, basın patronlarından, Washington’dan, Brüksel’den çıktı. Biz yola Anıtkabir’den, Hoca Ahmet Yesevi’den, Hacı Bektaş’tan çıktık. Ve Zafer Partisi, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesini tavizsiz, sert, dik, geri adım atmadan sürdürdü, sürdürmeye devam ediyor. Türk milletini gerçekleşen demografik işgale karşı uyandırdık. Bundan dolayı içeride ve dışarıda bazı çevrelerin büyük öfke ve nefretini üzerimize çektik. Zafer Partisi’ne ve bana 4 yıldır her türlü ahlaksız iftira ile saldırıyorlar, soysuzca saldırıyorlar.”

SURİYE VE IRAK’IN PARÇALANMASI

Özdağ, kendisine ve partisine yöneltilen ”İslam düşmanı” suçlamalarına atıfta bulunarak, ”Bizi İslam düşmanı olarak suçladılar. Zafer Partisi, Brüksel’in şefaatine sığınarak, Washington’un desteğiyle, FETÖ’yle iş birliği yapılarak kurulmadı. Biz AK Parti iktidara gelince Müslüman olanlardan değiliz. Bin seneden beri Müslüman olan Türk milletinin fertleriyiz. Bizi Arap düşmanı olmakla suçladılar. Oysa iki Arap ülkesi Irak ve Suriye, AK Parti iktidarı döneminde ve politikaları sonucunda parçalandı. Kim yapıyormuş Araplara gerçek düşmanlığı?” dedi.

TUTUKLULUK SÜRECİ VE MİLLİYETÇİLİK VURGUSU

Özdağ, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak tanımladığı ikinci çözüm sürecine karşı çıktığı için 5 ay tutuklu kaldığını belirtirken, şu sözleri sarf etti: ”Öcalan ile başlatılan teslimiyetçi müzakere sürecine karşı Zafer Partisi, Türk milletinin refleksi, son savunma hattı ve erken uyarı sistemi olduğunu ortaya koymuştur. Zafer Partisi kadroları, Karaman ve Antalya’da düzenledikleri mitinglerle vatandaşın tepkisini ortaya koyunca tutuklanmam karar altına alındı. Bu tutuklanmanın amacı, benim Türk halkına, Öcalan ile yürütülen sürecin detayları hakkında bilgi vermemi engellemekti. Değerli arkadaşlarım, tutuklanmam benim için hiç sürpriz olmadı. İçerideyken Türk milliyetçilerini, Atatürkçüleri, özetle sizi temsilen tutuklu kaldım. Sizin adınıza yattım.”

KARARSIZ OYLAR VE PARTİ DESTEKLERİ

Bir anket sonucuna atıfta bulunan Özdağ, Zafer Partisi’nin kararsız oylar dağıtıldığında yüzde 7,6 olduğunu öne sürerek, ”Türkiye’yi dolaşıyorum. Her yerde Zafer Partisi’ne olan desteği gözle görülür şekilde görüyorum. Bugün itibarıyla bana gelen anket sonuçları Zafer Partisi, kararsız oylar dağıtıldığında, 7,6 görünüyor. Ben bunun da üstünde bir sonuç alacağımızdan eminim, daha yeni başladık” dedi.

SORUNLARA YÖNELİK CEVAPLAR

Çözüm sürecine yönelik muhalefet partilerinin yetersiz tepkiler verdiğine dikkat çeken Özdağ, ”DEM, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi bir araya gelerek DAM İttifakı’nı kurdular. Terörsüz Türkiye propagandası yapanlara Zafer Partisi olarak soruyoruz: Bu nasıl bir terörsüz Türkiye ki PKK terör örgütünün elebaşları, Lozan anlaşmasına karşı savaş açmış ve Sevr Anlaşması’nı savunuyorlar? Ben siyasi tarih boyunca hiçbir siyasi hareketin meşruluğunun temeli olarak bir başkasının imzaladığı anlaşmayı koyduğunu görmedim. Bu, büyük bir soysuzluktur. Sevr, Türk milletini imha etmeyi hedefleyen anlaşmaydı. Bu PKK’lı tosunlara soruyorum. Siz Sevr’in neresindesiniz?” diye belirtti.

SIĞINMACI VE KAÇAK SORUNUNA ÇÖZÜM

Özdağ, Türkiye’deki sığınmacı ve kaçak sorununu çözebilecek tek siyasi partinin Zafer Partisi olduğunu ifade ederek, ”Türk milleti artık Zafer Partisi dışında hiçbir partinin bu sorunu çözmeye niyetinin, isteğinin ve kapasitesinin olmadığını gördü ve anladı. Zafer Partisi sığınmacı ve kaçak sorununu çözecek tek partidir” dedi.