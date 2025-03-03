Ümit Özdağ Cezaevinden Paylaşım Yaptı

ÖZDAĞ’IN PAYLAŞIMI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın resmi X hesabından, Silivri Cezaevi’nde kendisini ziyarette bulunan annesi ve kız kardeşi ile çekilen fotoğraf paylaşıldı. Özdağ, paylaşımında “Sevgili annem Gönül Özdağ ve kız kardeşim Hilal Özdağ, sevgili, 7 Şubat’ta Silivri cezaevine geldikleri zaman çekilen fotoğrafların bana teslim edilmesi biraz vakit aldı. Kaç yaşında olursan ol, annen için anne kuzusu oluyorsun. Sevgili anne, ellerinden öpüyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

TUTUKLULUK SÜRECİ YAPISI

Ümit Özdağ, 19 Ocak’ta partisinin Antalya’daki il başkanları toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma doğrultusunda 20 Ocak’ta Ankara’da bir restoranda gözaltına alınan Özdağ, ardından İstanbul’a getirildi. Özdağ’ın dosyasına Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlaması ek olarak “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması da eklendi. Gözaltına alındıktan sonra geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Zafer Partisi lideri Özdağ, oradan savcılığa sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması ile tutuklama talep etti ve savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını delil olarak sundu.