Ümit Özdağ’dan Açlık Grevi Kararı

ÜMİT ÖZDAĞ’IN AÇLIK GREVİNE GEÇİŞİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Marmara Cezaevi’nde tamamladığı 65 günlük sürecin ardından, henüz iddianamesinin mahkemeye sunulmaması sebebiyle açlık grevine başlama kararı aldığını duyurdu. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül tarafından daha önce kamuoyuna aktarılan bu gelişme, Özdağ’ın cezaevinden göndermiş olduğu yeni bir mektupla da doğrulandı. Mektubunda sürecin detaylarını ve taleplerini paylaştı.

MEKTUBUNUN AYRINTILARI

Özdağ, “Ölmeyecek Kadar Yiyeceğim” başlığı ile yazdığı mektubunda şu sözlere yer verdi: “Bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda 65. gün. Dosyaya girecek bütün belgeler dosyaya girdi. En son Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden beklenen belge 24 Mart’ta dosyaya girmiş olmasına rağmen iddianame mahkemeye verilmedi.” İddianamesinin gecikmesi nedeniyle, bu suçla ilgili en üst sınır olan 3 yıl hapis cezasını alsa bile, şu anki cezaevinde geçirdiği sürenin bu cezayı aşacağını aktardı.

AÇLIK GREVİ KARARI

Özdağ, mektubunun devamında, iddianame mahkemeye sunulana kadar cezaevi yönetiminden yemek almayı reddedeceğini ifade etti. “Ramazan’ın kalan son 3 gününde iftar ve sahuru kantinden aldığım malzemelerle yapacağım. Bayram ve sonrasında ise cezaevi yönetiminden yemek almayacağım ve odamda bulunan yiyeceklerden ‘ölmeyecek kadar’ yiyeceğim” dedi.

ADALET TALEBİ

Özdağ, mektubunu hukuki bir çağrıyla sonlandırarak, “Biz düşman değiliz. Düşman gibi davranılmayı, düşman ceza hukuku uygulamaları ile yatmayı hak etmiyoruz. Sadece bir tek hukuk uygulaması istiyoruz. Bize duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle adil bir yargılama süreci talebini yineledi.