Ümit Özdağ’dan Adalet İçin Açlık Grevi

ÜMİT ÖZDAĞ’IN AÇLIK GREVİ KARARI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Marmara Cezaevi’nde geçirdiği 65 günün ardından iddianamesinin hâlâ mahkemeye sunulmaması nedeniyle açlık grevine başlama kararı aldığını açıkladı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu durumu daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı. Özdağ, cezaevinden gönderdiği yeni mektupla bu durumu doğruladı ve sürecin detaylarını iletti.

MEKTUBUNDA GÜNDEMİ PAYLAŞTI

Özdağ, “Ölmeyecek Kadar Yiyeceğim” başlıklı mektubunda “Bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda 65. gün. Dosyaya girecek bütün belgeler dosyaya girdi. En son Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden beklenen belge 24 Mart’ta dosyaya girmiş olmasına rağmen iddianame mahkemeye verilmedi” ifadelerini kullandı. Özdağ, bu suç için öngörülen en üst hapis cezasının 3 yıl olduğunu ve mevcut süre göz önüne alındığında bu sürenin çoktan aşıldığını belirtti.

AÇLIK GREVİNE GEÇİŞ SÜRECİ

Mektubunda, iddianame mahkemeye sunulana kadar cezaevi yönetiminden yemek almayı reddedeceğini ifade eden Özdağ, “Ramazan’ın kalan son 3 gününde iftar ve sahuru kantinden aldığım malzemelerle yapacağım. Bayram ve sonrasında ise cezaevi yönetiminden yemek almayacağım ve odamda bulunan yiyeceklerden ‘ölmeyecek kadar’ yiyeceğim” dedi.

HAK ARAYIŞI VE ADALET TALEBİ

Özdağ, mektubunu hukuk çağrısıyla bitirdi. “Biz düşman değiliz. Düşman gibi davranılmayı, düşman ceza hukuku uygulamaları ile yatmayı hak etmiyoruz. Sadece bir tek hukuk uygulaması istiyoruz. Bize duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun” diyerek adil bir yargılama süreci talebini yineledi.