Ümit Özdağ Hakkında Beraat Kararı Açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Ocak’ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği ifadeler nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma açılmıştı. Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla 22 Ocak’ta tutuklama işlemi uygulanmış, 17 Haziran’da ise serbest bırakılmıştı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Özdağ, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talebiyle yürütülen davada üçüncü kez hakim karşısında bulundu. Önceki duruşmada, savcılık mütalaasında Özdağ’ın 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Son sözleri sorulan Özdağ, “Yapmış olduğum siyasi eleştiridir. Bu yargılamanın hiç olmaması gerekirdi. Benim yapmış olduğum eleştirilerde, siyasetçiler tarafından Erdoğan’a karşı daha ağır ifadeler kullanılmıştır. Bunlarla ilgili bırakın cezai soruşturmayı, herhangi bir yargılama dahi gerçekleşmemiştir. Siyasi ve hukuki düşman ceza hukuku uygulamalarının bir neticesini yaşıyoruz. Beraatimi talep ediyorum” şeklinde savunma yaptı.

BERAATİNE KARARI VERİLDİ

Mahkeme, kararını açıklayarak Ümit Özdağ’ın suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

