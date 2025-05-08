“Ümit Özdağ Hastaneye Sevk Edildi!”

HASTANEYE KALDIRILDIĞI AÇIKLANDI

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçuyla tutuklu olan Ümit Özdağ, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Özdağ, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava kapsamında yargılanmaya başlandı. Duruşma, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi ancak sanık Özdağ ve avukatı duruşmaya katılmadı.

DURUŞMA ERTELEME KARARI ALINDI

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşmaya katılamayacaklarına dair mazeret dilekçesi sunduğunu belirtti. Sağlık durumu nedeniyle Ümit Özdağ’ın hastaneye sevk edildiğini söyleyen başkan, bu nedenle duruşmanın yapılmayacağını ifade etti. Alınan ara kararla, duruşma 8 Temmuz’a ertelendi.

İDDİANAMENİN DETAYLARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özdağ’ın 26 Şubat 2020’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydediliyor. Özdağ, o dönem milletvekili olarak Anayasa’nın 83. maddesine dayanarak dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla 9 Mart 2020’de fezleke düzenlenmiş, 14 Mayıs 2023’teki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilememesi nedeniyle iddianame oluşturulmuştu.

İddianamede, Özdağ’ın, Meclisteki basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgileri ve görevlerine dair bilgilerin açıklanmasının suç teşkil ettiğini bilecek durumda olduğu vurgulandı. Ayrıca, Libya’da şehit olan MİT mensuplarının kimlik bilgilerini ve görevlerini ifşası sebebiyle 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu’nun 27/2 ve 5237 sayılı TCK’nın 53/1-2 maddeleri uyarınca 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.