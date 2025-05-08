Ümit Özdağ Hastaneye Sevk Edildi

HASTANEYE KALDIRILAN ÜMİT ÖZDAĞ

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan tutuklu olan Ümit Özdağ, sağlık durumu sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Özdağ hakkında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimlik bilgilerini ifşa ettiği iddiasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, sanık Ümit Özdağ ve avukatı katılmadı.

HEKİMLER TARAFINDAN BİLDİRİLDİ

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşmaya katılamayacaklarına ilişkin mazeret dilekçesi sunduklarını ve Özdağ’ın sağlık durumu nedeniyle hastaneye sevk edildiğini ifade etti. Bu bağlamda, duruşmanın gerçekleşmeyeceği bildirildi.

Mahkeme başkanı, avukatların sunduğu mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmanın 8 Temmuz’a ertelendiğini duyurdu.

İDDİANAME DETAYLARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Ümit Özdağ’ın 26 Şubat 2020’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. O dönemde milletvekili olan Özdağ hakkında Anayasa’nın 83. maddesi gereğince dokunulmazlığının kaldırılması için 9 Mart 2020’de fezleke düzenlenmişti. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilememesi sonrası iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Özdağ’ın Meclis’teki basın açıklaması sırasında MİT mensuplarının bilgilerini açıklamanın suç teşkil ettiğini bilmelerinin gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Libya’da şehit olan MİT mensuplarına ilişkin bilgileri açıklaması da belirtilerek, Özdağ’ın 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ile 5237 sayılı TCK hükümleri gereğince 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.