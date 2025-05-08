Ümit Özdağ Hastaneye Sevk Edildi!

HASTANEYE KALDIRILDI

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla tutuklu bulunan Ümit Özdağ, sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği iddiasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle de hakkında dava açıldı. Özdağ’ın yargılanmasına Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı fakat duruşmaya ne sanık Özdağ ne de avukatı katılmadı.

DURUMLARINI BELİRTTİLER

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşmaya katılamayacaklarına dair mazeret dilekçesi sunduğunu bildirdi. Özdağ’ın sağlık durumu nedeniyle hastaneye sevk edildiği ve bu nedenle duruşmaya iştirak edemeyeceği duyuruldu.

DURUŞMA TARİHİ DEĞİŞTİ

Mahkeme başkanı, avukatların sunduğu mazeret dilekçesini kabul ederek duruşmayı 8 Temmuz’a erteledi.

IDDIANAME DETAYLARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özdağ’ın 26 Şubat 2020’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı basın açıklaması sırasında MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle resen bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. O dönemde milletvekili olan Özdağ hakkında Anayasa’nın 83. maddesine dayanarak dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla 9 Mart 2020’de fezleke düzenlendi. 14 Mayıs 2023’teki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilememesi dolayısıyla iddianame hazırlandı. Özdağ’ın, Meclisteki basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgileri ve görevlerine dair bilgilerin açıklanmasının suç teşkil ettiğini bilerek bu eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi. Özdağ’ın, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’na ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.