“Ümit Özdağ’ın Tutukluluğu Devam Ediyor”

İSTANBUL’DA DAVA GÖRÜLDÜ

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisi genel başkan yardımcıları, bazı parti yöneticileri, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş izleyici olarak katıldı. Özdağ ve avukatlarının savunmaları alındıktan sonra cumhuriyet savcısı, davanın ana hatlarına ilişkin mütalaasını sundu.

HAPİS CEZASI TALEBİ

Savcının mütalaasında, Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin sürmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, Özdağ hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesine göre “belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” hükmünün uygulanması da talep edildi.

Mahkeme duruşmaya ara verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “ihbar eden” olarak yer aldığı kaydedildi. İddianamede, Özdağ’ın sosyal medya hesabında değişik tarihlerde 34 paylaşım gerçekleştirdiği, bu paylaşımlarda Suriyeliler ve diğer sığınmacılar hakkında dezenformasyon içeren ifadeler kullandığı ifade ediliyor. Bu paylaşımların yetkili makamlarca yalanlandığı da belirtiliyor.

İddianamede, Özdağ’ın paylaşımlarının kışkırtıcı ifadeler içerdiği ve belirli bir kesimi diğerine karşı kin ve düşmanlığa yönlendirebileceği ifade ediliyor. Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından 21 Ocak’ta hazırlanan raporda, olaylara katılan kişilerin Zafer Partisi ile ilişkili sosyal medya paylaşımlarından etkilendiği vurgulanıyor. Özdağ’ın paylaşımlarının Kayseri’de meydana gelen olaylara yol açtığı iddia ediliyor. İddianamede, Özdağ’ın 18 Ağustos-24 Aralık 2024 tarihlerinde devam eden nefrete yönlendiren paylaşımlar yaptığı ve üzerine atılı suçu işlediği hususunda yeterli şüphe olduğu ifade ediliyor.

CEZA İSTEMİ VE MAHKEME KARARI

İddianamede, Özdağ’ın basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesince “belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” hükmünün de uygulanması istendi. Özdağ’ın tutukluluğuna devam kararı verildi ve dava 17 Haziran’a ertelendi.

Duruşma esnasında Ümit Özdağ tarafından çekilen bir fotoğraf karesi sosyal medyaya yansıdı. “Burası Türkiye” dediği görülen Özdağ’ın duruşmadaki ifadeleri şöyle oldu: “Benim burada tutuklu olmamın sebebi, ne Cumhurbaşkanına hakaret ne de Kayseri olaylarıdır. Asıl neden, Öcalan ve PKK ile yürütülen süreçtir. Bu iddianameyi yazan savcı, yarın bir yerde benimle karşılaştığında; kusura bakmayın bir yanlış anlaşılma oldu diyecek! Anayasa’nın 10. Maddesi ihlal edilerek muhaliflere düşman ceza hukuku uygulanıyor.” Özdağ, son olarak, “Bu milletin ana omurgası Türk’tür. Burası Türkiye!” diyerek savunmasını tamamladı.