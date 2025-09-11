Gündem

Ümraniye’de Araçta 37 Kilo Uyuşturucu

ÜMRANİYE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 37 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 10 Eylül tarihinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlaması ile şüpheli kişilerin yakalanması amacıyla harekete geçti.

ARACINDA SKUNK BULUNDU

Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan arama sonucunda, şüpheli sürücünün kontrolündeki araçta 33 parça halinde 37 kilo skunk bulundu. Ekipler tarafından gözaltına alınan M.Y., gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

