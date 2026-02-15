Umre Yolculuğu İçin Giresun’dan Yola Çıktı: 12 Günde Gaziantep’e Ulaştı

2019 yılında gerçekleştirmeyi amaçladığı umre ibadeti için maddi zorluklar nedeniyle hayalini erteleyen bir vatandaş, yaklaşık iki hafta önce Giresun’dan hareket etti. Kutsal topraklara ulaşmayı hedefleyen İbrahim Çakır, yolculuğu boyunca çeşitli şehirlerden geçerek önce Şanlıurfa’ya oradan da Gaziantep’e ulaştı. Sırt çantasıyla yola çıkan Çakır, dinlenme sürelerini yol kenarlarında ve kendisine destek olan vatandaşların evlerinde geçirdi.

ARAÇ KULLANMA ZORUNLULUĞU

Umre yolculuğu süresince vatandaşların desteği ve sevgisiyle karşılaştığını aktaran İbrahim Çakır, “Giresun Bulancak’tan başladığım umre yolculuğumun bugün 12. gününde Gaziantep’teyim. Yürüyerek çıkmış olmama rağmen yaklaşık 250 km’lik mesafeyi otostop yaparak katetmek zorunda kaldım. Hava şartları nedeniyle araç kullanmak zorunda kaldım.” şeklinde konuştu.

DESTEK VE İLGİ

Zorlu yolculukta kendisine çok sayıda vatandaşın destek olduğunu dile getiren Çakır, “Yağmurlu günlerde sosyal medya üzerinden takip edenler ve görenler hep yardımcı oldular. Bugün de Gaziantep’teyiz. Allah’ın izniyle buradan Kilis’e, oradan da Suriye sınırına geçeceğiz.” dedi.

DİNİ İNANÇLARIN ETKİSİ

Umre hedefine 2019 yılından beri ulaşmak istediğini belirten Çakır, yürüyerek bu hayalini gerçekleştireceğini ifade etti. Gittiği yerlerdeki insanların misafirperverliğinden bahseden Çakır, “Giresun, Bayburt, Erzurum, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep’te harika insanlar var. Bu süreçte beni yalnız bırakmadılar. Nasip olursa umre’ye varıp ibadetimi tamamlayacağım.” şeklinde konuştu. Çakır, umre yolculuğunu dini inançları sebebiyle gerçekleştirdiğini ifade ederek, “2019’dan beri gitmek istemiştim. Zorluklar oldu ama bugün yürüyerek gitmeye karar verdim. Açlık hissetmedim yalnızca susuzluk çektim. Bu yolculuk boyunca her yerde karşılandım, birçok evde misafir edildim. Gaziantep’te kalışım çok güzel geçti.” diye ekledi.