Ünal Karaman Ak Parti’ye Geçiyor

ANKARA’DA SİYASİ SÜRPRİZ

Ankara’da siyasi arenada beklenmedik bir gelişme yaşandı. İYİ Parti’den ayrılan Konya Milletvekili Ünal Karaman’ın, AK Parti’ye katılacağı bilgisi alındı. Trabzonspor’un unutulmaz isimlerinden biri olan Ünal Karaman, İYİ Parti’deki siyasi kariyerini AK Parti çatısı altında devam ettirecek.

ROZET TÖRENİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA

Ünal Karaman’ın, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan AK Parti kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden rozetini alması bekleniyor.

Karaman, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı aracılığıyla duyurmuş ve bu kararınca daha kapsamlı bir değerlendirme sürecinin etkili olduğunu belirtmişti. Sosyal medya paylaşımında, Türk milletine hizmet etmenin her zaman bir görev olduğunu vurgulayarak şu şekilde ifade etti: “Aziz Türk milletine; hayatım boyunca, ‘Hak yok, vazife vardır’ anlayışıyla milletime hizmet etmeyi en kutsal görev bildim.”

Karaman, “Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum. Çünkü ben her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettim.” cümleleriyle düşüncelerini dile getirdi. Kendini destekleyen kitleye duyduğu minnettarlığı ifade eden Karaman, “Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir.” dedi. Vefalı dostlarına olan inancını yineleyerek, “Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak; Ata’mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti’ni muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim.” şeklindeki sözleriyle sonuca ulaştı.

KÜRŞAD ZORLU’DAN SONRA İKİNCİ GEÇİŞ

Ünal Karaman’ın istifasından sonra İYİ Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı 28’e düştü. Karaman’a katılan bir diğer önceki İYİ Parti üyesi Kürşad Zorlu, 21 Ocak’ta AK Parti’ye katılmıştı.