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Üniversite Öğrencileri Yemek Yaparak Öğreniyor

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ÖĞRENMEYİ HIZLANDIRAN YENİ UYGULAMA

Bilecik’in Söğüt ilçesindeki Meslek Yüksekokulunda eğitim alan üniversite öğrencileri, ‘Hızlı Yemek Restoran Uygulamaları’ dersi sayesinde uygulamalı öğrenim gerçekleştiriyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Söğüt Meslek Yüksekokulunda, sektörel iş birliklerini güçlendirme amacıyla ‘Hızlı Yemek Restoran Uygulamaları’ dersinin uygulamaya konulması sağlandı. Şeyh Edebali Üniversitesine Öğretim Görevlisi Merve Bilir tarafından yürütülen bu dersler, öğrencilere sektör ihtiyaçlarına uygun bilgi ve becerileri kazandırmanın yanında pratik deneyim de sunuyor.

SEKTÖREL SEMİNERLER VE DENİZ ARAŞTIRMALAR

Ders kapsamında, bir döner şirketi temsilcileri tarafından öğrencilere özel sektörel bilgilendirme seminerleri gerçekleştirildi. Bu seminerlerde, sektör uzmanları öğrencilere staj fırsatları, operasyon süreçleri ve müşteri ilişkileri konularında yol gösterdi. Bu iş birliği, öğrencilerin operasyon yönetimi, müşteri memnuniyeti ve hijyen standartları gibi alanlarda sektörel deneyim kazanmalarını sağlarken, kariyer hedeflerine ulaşmalarına da katkıda bulunuyor.

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