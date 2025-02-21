Üniversite Saldırısında Yaralanan Öğrenci Öldü

ÜZÜCÜ OLAYDA YAŞANAN KAYIP

Üniversitenin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, üzücü olay sonucunda yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören öğrenci Bestami Serdar Ergüder’in hayatını kaybettiği bildirildi. Yapılan açıklamada, “Olayda yaralanan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ın sağlık durumu ise iyiye gitmektedir.” ifadelerine yer verildi.

ORGAN BAĞIŞI KARARI VE SÜREÇ

Ergüder’in ailesinin organlarını bağışlama kararı aldığı ve bu doğrultuda Ergüder’in karaciğeri, böbrekleri ve kalbinin uygun hastalara nakledilmesi için gerekli süreçlerin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Organ bağışı ile birçok cana umut olan aileye teşekkür ediyor, sabır diliyoruz.” denildi. Bu trajik olayda Dr. Öğretim Üyesi Yeşildal, 17 Şubat’ta odasına gelen Ergüder tarafından silahla vurularak yaralanmıştı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ VE HASTANEYE KALDIRILMA

Aynı silahla kendine zarar veren Ergüder, olay sonrasında Dr. Yeşildal ile birlikte ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın gerçekleştiği günden bu yana yaşananlar, üniversite camiasında derin üzüntüye neden oldu.