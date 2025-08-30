Üniversitede Genç Kız Öldürüldü!

OLAYLA İLGİLİ BİLGİLER

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü yerleşkesinin önünde, Ayberk Kurtuluş isimli bir kişi, bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştığı 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i silahla vurdu. Ardından Kurtuluş, aynı silahla kendine ateş ederek intihar etti. Olay sonrası polis ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Boğaziçi Üniversitesi, yaşanan olay hakkında resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” ifadeleri yer aldı.

OLAYIN DETAYLARI

Evrensel’in haberine göre, olay Güney Kampüs içerisindeki lojman bölgesinde bir düğün esnasında gerçekleşti. Olayla ilgili olarak Ayberk Kurtuluş’un toplamda 18 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi Kennedy Lodge Sosyal Tesisleri’nde çeşitli davet ve organizasyonların düzenlenebildiği biliniyor.