Ünlü Bebek Otel Sahibinin Uyuşturucu Test Sonucu Açıklandı

İSTANBUL’DA ÜNLÜ İSİMLERE UYUŞTURUCU VE FUHUŞ OPERASYONU

Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya ilişkin soruşturmaları sürüyor. Uyuşturucu trafiğinin merkez üssü olduğu iddia edilen Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, 7 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAL VARLIĞINA EL KONULMA İŞLEMLERİ

Muzaffer Yıldırım’ın mal varlıkları üzerinde yapılan incelemeler, suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına yönelik bulgular içermesi nedeniyle re’sen soruşturma açılmasını gerektirmiş ve bu kapsamda mal varlıklarına el konulma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

UYUŞTURUCU TESTİ SONUCU

Yıldırım’ın üzerinde yapılan uyuşturucu madde testinde, saçında esrar maddesi tespit edildi.

