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Ünlü Dizinin Yıldızı Tutuklandı, Hayranlar Şaşkın

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SMALLVILLE’İN POPÜLERLİĞİ

2001’den 2011’e kadar tam 10 sezon boyunca ekranlarda boy gösteren Smallville, dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunan kırmızılı pelerinli kahraman Superman’in serüvenlerini anlatıyor. Bu dizinin gençlik dizisi olması nedeniyle kadrosu, dönemin umut vaat eden genç yetenekleri ile oluşturulmuştu.

YILDIZ YETENEKLERİN SABIKASI

Basına yansıyan sabıka fotoğrafı, hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. Hayranlar, onun bir zamanların en yakışıklı yıldızlarından biri olduğunu görünce inanmakta zorlandı.

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