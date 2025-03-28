Ünlü Ekonomist Evren Zelyut Vefat Etti

HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİ EKONOMİST

Gazeteci ekonomist Evren Devrim Zelyut, 43 yaşında yaşamını yitirdi. Üç ay önce akciğer kanseri teşhisi konulan Zelyut, bu gün toprağa verilecek. Zelyut, ünlü gazeteci Rıza Zelyut’un oğluydu. Sosyal medyada yaptığı son paylaşımda, “Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…” ifadelerini kullanmıştı.

EVREN DEVRİM ZELYUT’UN HAYATI

Evren Devrim Zelyut, 22 Aralık 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yatırım uzmanı olarak kariyerine başladı. 2008 yılında Prim Menkul Değerler A.Ş.’ye geçiş yaptı ve burada yatırım uzmanı olarak görev aldı. 2010 yılında Arıkanlı Holding’e transfer olarak yönetim danışmanı pozisyonunda çalıştı. 2013 yılında ise kendi şirketi olan Avrasya Yatırım’ı kurdu. 2020 yılından bu yana Avrasya Yatırım bünyesinde YouTube kanalında piyasa yorumları gerçekleştirdi.

CENAZE TÖRENİ HAKKINDA BİLGİLER

Evren Devrim Zelyut’un cenazesi bugün Ataköy Camii’nde öğle namazına mütakip düzenlenecek cenaze namazının ardından İstanbul’da toprağa verilecek.

ZELYUT’UN SON PAYLAŞIMI

Zelyut, sosyal medya hesabında “Değerli arkadaşlarım! Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü? Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…” şeklinde son mesajını bırakmıştı.