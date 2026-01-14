Ünlü Eski Futbolcu Ümit Karan Gözaltına Alındı

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında olaylar gelişiyor.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyon neticesinde, ünlü eski futbolcu Ümit Karan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL UYGULANACAK

Soruşturma çerçevesinde, dün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul’da yapılan bir operasyonda Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Altı kişi, sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ardından Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık, ifadeleri sonrasında şarkıcı Emel Müftüoğlu ile oyuncu Oktay Kaynarca’yı ev hapsi adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine gönderdi. İki isim, yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

SON GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025’ten bu yana pek çok operasyon gerçekleştirdi. Müzisyenler, menajerler ve iş insanları da dahil olmak üzere tanınmış birçok kişi, ifade ve uyuşturucu için kan ve saç örnekleri vermek zorunda kaldı. Soruşturma sonucunda 26 kişi tutuklandı; aralarında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ve otelin genel müdürü Arif Altunbulak’ın yanı sıra, Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit de bulunmaktadır. Mahkeme, son olarak bu kişilerinin mal varlıklarına da el koyma kararı aldı. Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe), oyuncu İrem Sak, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü’nün test sonuçları ise negatif olarak kaydedildi.

TEST SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alındıktan sonra alınan saç ve kan örnekleri sonucunda serbest bırakılan isimlerden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki’nin test sonuçları pozitif çıktı. Öte yandan İrem Sak, Danla Bilic olarak tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü’nün sonuçları negatif olarak belirlendi.