Ünlü İsim Esat Yontunç Uyuşturucu Soruşturmasında Serbest Bırakıldı

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Son olarak Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir soruşturma çerçevesinde gözaltı kararı alınmıştı. Yontunç’un, “fuhuş” ve “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma” suçlarını işlediği iddia ediliyordu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Yontunç, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı.” ifadelerini kullandı ve “Alnım ak, ben kendime güveniyorum.” dedi.

ADLİYEDEN YASAKLI SERBESTLİK

Dün, KKTC dönüşü havalimanında gözaltına alınan Yontunç, ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye getirildi. Sağlık taramasının ardından, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yontunç, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek suçundan yurtdışı çıkış yasağı koyularak serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA HAKKINDAKİ DETAYLAR

Geçen yıl ekim ayından bu yana süren ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, müzisyen, menajer ve iş insanı gibi birçok tanınmış kişi ifade vererek kan ve saç örnekleri sundu. Birçok ünlü ismin, sorguları sonrası tutuklanmaları gerçekleşti. Tutuklu isimler arasında Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit yer almakta. Ayrıca, Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkartılmış durumda. Son gelişmede, eski futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Karan’ın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.