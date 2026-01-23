Ünlü İsim Esat Yontunç Uyuşturucu Soruşturmasında Serbest Bırakıldı

unlu-isim-esat-yontunc-uyusturucu-sorusturmasinda-serbest-birakildi

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Son olarak Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir soruşturma çerçevesinde gözaltı kararı alınmıştı. Yontunç’un, “fuhuş” ve “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma” suçlarını işlediği iddia ediliyordu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Yontunç, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı.” ifadelerini kullandı ve “Alnım ak, ben kendime güveniyorum.” dedi.

ADLİYEDEN YASAKLI SERBESTLİK

Dün, KKTC dönüşü havalimanında gözaltına alınan Yontunç, ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye getirildi. Sağlık taramasının ardından, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yontunç, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek suçundan yurtdışı çıkış yasağı koyularak serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA HAKKINDAKİ DETAYLAR

Geçen yıl ekim ayından bu yana süren ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, müzisyen, menajer ve iş insanı gibi birçok tanınmış kişi ifade vererek kan ve saç örnekleri sundu. Birçok ünlü ismin, sorguları sonrası tutuklanmaları gerçekleşti. Tutuklu isimler arasında Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit yer almakta. Ayrıca, Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkartılmış durumda. Son gelişmede, eski futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Karan’ın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

YPG/SDG İçin Ateşkes Süreci Belirsizliğini Koruyor

Haseke'de Suriye hükümeti ve YPG/SDG arasında sağlanan ateşkes mutabakatının süresi yarın doluyor. SDG yöneticisi, ateşkesin devamı için çalışacaklarını belirtti.
Gündem

Fenerbahçe’nin Play-Off Turu Rakipleri Belli Oluyor

Fenerbahçe, Aston Villa'ya kaybederek Avrupa'daki son 16 şansını büyük ölçüde kaybetti. Takım, şimdi tüm dikkatini FCSB maçına yönlendirmiş durumda.
Gündem

Ahmet Özer’e Terör Üyeliğinden Hapis Cezası

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Silahla terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edildi.
Gündem

Esat Yontunç Üzerine Gözaltı Kararı Alındı

Televizyon yöneticisi Esat Yontunç, hakkında çıkan yakalama kararı sonrası ülkeye dönerken havalimanında gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Altın Fiyatları Rekor Seyirle İlerlerken Beklentiler Artıyor

Altın fiyatları tarihi zirvelere ulaşarak gram altın 7 bin liraya yaklaştı. Piyasalarda devam eden rekorların süreceği yönünde beklentiler artıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.