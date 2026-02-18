Ünlü İsimler Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında Gözaltında

ÜNLÜLERDE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Uyuşturucu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, tanınmış şarkıcılar Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gibi birçok ünlü ismin gözaltına alındığı belirtiliyor.

ÜNLÜ ŞARKICININ BASIN DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA

Gözaltına alınan Murat Dalkılıç’ın basın danışmanı tarafından yapılan açıklamada, “Kendisinin bu süreçte ifadesinin alınmasının ve gerekli görülmesi halinde vereceği test örneklerinin ardından aklanacağına inancımız tamdır.” denildi. Bu süreçte Dalkılıç’ın, geçirdiği burun ameliyatları nedeniyle aldığı antibiyotik ilaçlar dışında illegal bir madde kullandığı iddiasını reddedildi. Ayrıca, gözaltına alınan isimler arasında ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun da bulunduğu bilgisi yer almakta. Bunun yanı sıra, şarkıcı Edis hakkında da bir yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Gözaltına alınan isimlerin listesi oldukça geniş. Hakan Tunçelli, Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan gibi birçok ünlü isim operasyondan etkilenmiş durumda. Ayrıca, eski milli sporcu Adem Kılıçcı ve manken Tolga Kulakçı da gözaltına alınanlar arasında yer almakta.

UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

Ayrıca, şarkıcılardan Kaan Tangöze, Barış Talay ve İsmail Hacıoğlu’nun üzerinde uyuşturucu madde bulunmuş durumda. Gözaltına alınan kişiler, emniyetteki ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek saç kan örneği alınacak ve sonrasında tekrar emniyete götürülecekler.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, gözaltına alınan ünlü isimlerin ilk olarak hastanede sağlık kontrollerinden geçtiği belirtiliyor. Ardından, bir uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na götürülmekte ve sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye yönlendirilmektedir. Bu aşamada, gözaltına alınanlar hakkında savcılığın talepleri değerlendiriliyor ve buna göre ilgili isimler serbest bırakılmakta veya mahkemeye sevk edilmektedir.

OPERASYON EKİM AYINDA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ünlülere yönelik olarak başlatılan uyuşturucu soruşturması 8 Ekim 2025 tarihi itibarıyla birçok operasyon içermekte. Müzisyenler, menajerler ve iş insanları gibi tanınmış birçok kişi ifade vermiş ve uyuşturucu testi için kan ve saç örneği vermiş durumda. Soruşturma sürecinde toplamda 26 kişinin tutuklandığı, ayrıca tutuklu eski futbolcu Ümit Karan’ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği bilgisi de verildi. Diğer yandan, sosyal medya ünlüsü Merve Taşkın hakkında da bir yakalama kararı alındığı ifade ediliyor.