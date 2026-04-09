Hasan Şaş Duygusal Anılarla Mircea Lucescu’yu Anıyor

Galatasaray’ın efsane futbolcularından Hasan Şaş, 3-1’lik Göztepe maçı sonrası yaşamını yitiren Mircea Lucescu ile olan anılarını paylaştı. Eski hocası hakkında duygusal anlar yaşadığı anılarında, SporOn Youtube kanalında yaşadıklarını aktardı.

MİRCEA LUCESCU’NUN KALBİMDEKİ YERİ

” gözlerimde yaş olmadan, dimdik durarak söylemek istiyorum… Mircea Lucescu 80 yaşında hayatını kaybetti. Futbola son 50 yılını vermiş, Türk futboluna damga vurmuş birisi.”

Sıklıkla zor bir dönemden geçtiğini belirten Hasan Şaş, Lucescu’nun Galatasaray’a teknik direktör olarak geldiği dönemde askerde olduğunu ifade etti. “Denizlispor deplasmanında kadroya dahi alınmadım. Maç toplantısı öncesi Lucescu tarafından odaya çağrıldım. Beklemediğim bir andı… Elbette ilgi ve güven bekliyordum. O anda bana ‘Senin kaliteni biliyorum. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Sahada kendin ol ve bana bir sinyal ver’ diyerek büyük bir özgüven sağladı.” dedi.

Şaş, Lucescu döneminde oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarının henüz aklında olduğunu dile getirdi. “O dönemki AC Milan karşılaşmaları hala tazeliğini koruyor. Kafamız sıfırdı, ama sahada inanılmaz bir karakter sergiledik. Lucescu’nun istatistikleri her şeyi özetliyor: 106 maçta 64 galibiyet, 21 beraberlik, 21 mağlubiyet.” şeklinde konuştu.

Hasan Şaş, Lucescu ile ilgili başka bir anıdan da bahsetti. “Paris Saint-Germain ile oynadığımız iç saha maçında Luis Fernández teknik direktördü. Maçı kazanmıştık ama ben sahada olağanüstü bir efor sarf ettim. Maç sonrasında Lucescu yanımda durarak ‘Formanı bana verebilir misin?’ dedi. Bu isteğin, hocanın oğlu Razvan için olduğunu öğrenmek gurur vericiydi.”

Eski futbolcu, Lucescu’nun karakterini vurgulamak için eğlenceli bir anısını daha aktardı. “Bir gün çok şık bir pardösü ile antrenmana geldi. Hepimiz beğenmiştik. Ancak kısa bir süre sonra, tam 24 tane aynı pardösü alıp tüm takıma dağıttı.” diyerek samimi bir anısını paylaştı.

Son olarak, “Onu anlatmak zor. Bana kattıkları, verdiği değer… Hepsi için minnettarım. Türk futbolu büyük bir değerini kaybetti. Mekanı cennet olsun.” şeklinde duygularını ifade etti.