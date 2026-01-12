Ünlü İsimlere Yönelik Soruşturmada 3 Tutuklama Kararı

İSTANBUL’DA ÜNLÜ İSİMLERE YÖNELİK COOZLUŞMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik başlattığı soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Hafta sonu gerçekleştirilen 5’inci dalga operasyonda gözaltına alınan altı kişi, savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İfadeleri alınan Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper için tutuklama istemi ile sulh ceza hakimliğine başvuruldu. Nilüfer Batur Tokgöz, Burak Fahri Yön ve Selen Görgüzel hakkında ise adli kontrol talep edildi.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ KONTROLLER

Mahkeme, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper’in tutuklanmasına karar verirken, Nilüfer Batur Tokgöz, Burak Fahri Yön ve Selen Görgüzel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU VE FUHUŞ SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturması çerçevesinde, daha önce tespit edilen altı iş yerine operasyon düzenlenmişti. Soruşturma çerçevesinde, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’ ve ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarıyla yedi kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Tokgöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper de yer alıyordu. Test verilen ve ifade süreçleri tamamlanan oyuncu Can Yaman ise serbest bırakıldı.