Ünlü İsimlere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu Başlatıldı

ÜNLÜLER ÜZERİNE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Beşiktaş’ta gerçekleşen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde iki eğlence mekanında arama gerçekleştirildi. K-9 köpeklerinin de dahil olduğu arama, gece saatlerine kadar devam etti. Operasyonun sonucu, sosyal medya fenomenlerinden Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana ve hakemlikten ihraç edilen Elif Karaaslan’ın gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Ayrıca, oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, her iki ismin de yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ’TA ARAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamındaki arama kararları, Beşiktaş Nispetiye Caddesi’nde yer alan iki eğlence mekanı için alındı. Gecenin erken saatlerinde Bebek Mahallesi’ndeki bir mekanda da bir arama gerçekleştirilmişti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan karar sonrasında diğer iki mekanda da arama yaptı. K-9 köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen aramalar, gece ilerleyen saatlere kadar sürdü. Aranan mekanlardan birinin, üç ay önce de aynı manada arandığı bildirildi.

GÖZALTINA ALINANLAR VE KAÇAN İSİMLER

Uyuşturucu operasyonu sırasında sosyal medya fenomenlerinden Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana ve Elif Karaaslan gözaltına alındı.

YURT DIŞINDAKİ İSİMLER ÜZERİNE GÖZALTI KARARI

Aynı zamanda, oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verildiği, fakat her iki ismin yurt dışında tespit edildiği ifade edildi.

