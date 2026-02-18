Ünlü İsimlere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu Devam Ediyor

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu süreçte şarkıcı isimler arasında yer alan Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gibi birçok kişi gözaltına alındı.

ŞARKICININ BASIN DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA

Gözaltına alınan Murat Dalkılıç’ın basın danışmanı, “Kendisinin bu süreçte ifadesinin alınmasının ve gerekli görülmesi halinde vereceği test örneklerinin ardından aklanacağına inancımız tamdır.” ifadesini kullanarak, Dalkılıç’ın geçirdiği burun ameliyatları dolayısıyla kullandığı antibiyotik ilaçlar dışında illegal madde kullanmadığını kamuoyuna duyurdu. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu İsmail Hacıoğlu da yer alıyor. Son olarak, şarkıcı Edis hakkında da bir yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLERİN LİSTESİ

Gözaltına alınan isimler arasında Hakan Tunçelli, Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan gibi birçok isim bulunuyor. Ayrıca eski milli sporcu Adem Kılıçcı ve manken Tolga Kulakçı da gözaltına alınan kişiler arasında yer alıyor.

UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

Diğer yandan, Kaan Tangöze, Barış Talay ve İsmail Hacıoğlu’nun üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette ifade verdikten sonra Adli Tıp Kurumu’na sevk edilecek ve burada saç kan örneği alınmasının ardından emniyete geri getirilecekler.

İŞLEM SÜREÇLERİ NASIL İLERLİYOR?

Uyuşturucu operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan kişiler, önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilmekte. Ardından Adli Tıp Kurumu’na götürülerek uyuşturucu testi yapılmakta. Sonrasında ise savcıya ifade vermek üzere adliyeye sevk edilmektedir. Bu aşamada, söz konusu isimler hakkında savcılık talebi sunulmakta ve bu talebe göre kişiler ya serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

ÜNLÜLERE YAPILAN OPERASYON 8 EKİM’DE BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, 8 Ekim 2025 tarihinden itibaren birçok operasyon gerçekleştirildi. Bu süreçte, müzisyen, menajer ve iş insanı olan pek çok tanınmış isim ifade vermek ve uyuşturucu ile alakalı kan ve saç örneği vermek üzere çağırıldı. Soruşturma sürecinde toplamda 26 kişi tutuklanmış durumda. Ayrıca, aynı soruşturma kapsamında tutuklu eski futbolcu Ümit Karan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten bir başvuruda bulundu. Öte yandan, sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında da bir yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.