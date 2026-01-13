Ünlü İsimlere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu Sürüyor

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONU DEVAM EDİYOR

Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamı genişliyor. Tanınmış oyuncular Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, ifadesinin alınması için Jandarma eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

GÖZALTINDAKİ İSİMLER BELİRLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın detaylarını duyurdu. Yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 CBS sayılı soruşturma dosyası kapsamında, Oktay KAYNARCA, Emel MÜFTÜOĞLU, Neda ŞAHİN, Ali SERT, Rabia KARATAŞ, Selen ÇETİNKAYA, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.

