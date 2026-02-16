Ünlü İsimlerin Uyuşturucu Test Sonuçları Açıklandı

unlu-isimlerin-uyusturucu-test-sonuclari-aciklandi

ÜNLÜ İSİMLERİN UYUŞTURUCU TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde, birçok ünlü ismin uyuşturucu test sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Gözaltına alınan ‘Çakal’ lakaplı Emirhan Çakal’ın yapılan uyuşturucu testi, esrar ve kokain kullanımı açısından pozitif sonuç verdiği öğrenildi.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN İSİMLER

Bir diğer ünlü isim olan ‘Reynmen’ olarak bilinen Yusuf Aktaş’ın saç örneğinden yapılan testin sonucu da esrar ve kokain açısından pozitif olarak açıklandı. Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığına göre, aynı operasyon kapsamında ifadesi alınan Barış Murat Yağcı ise test sonuçları itibarıyla negatif çıktı.

RESMİ AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

İddialarla ilgili olarak resmi yetkililerden henüz detaylı bir açıklama yapılmadığı bildiriliyor. Gelişmelerle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.

