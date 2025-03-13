Ünlü Kabadayı Heybetli Koğuşunda Ölü Bulundu

HASAN HEYBETLİ’NİN ÖLÜMÜ

Heybetli, bu akşam saat 19.00 sıralarında cezaevinde ölü bulundu. Ölümünün ardında nöbetçi savcı cezaevinde detaylı incelemelerde bulundu. Sanatçı Muazzez Abacı’nın eski eşi olan Heybetli’nin ölüm nedeni, yapılan incelemeler sonrasında netlik kazanacak.

GEÇMİŞİ VE HUKUKİ SORUNLARI

1950 Siirt doğumlu olan Hasan Heybetli, İstanbul yeraltı dünyasında tanınan Arap Hüso olarak bilinen kabadayı Hüseyin Heybetli’nin oğludur. Çok sayıda cezaevine girdi ve çıktı. Türkiye kamuoyu onu, Muazzez Abacı ile olan evliliğinden dolayı bilmektedir. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Hasan Heybetli’yi Rezidans cinayeti davasında “kasten adam öldürmek” suçundan 25 yıl, “ruhsatsız silah taşımak” suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Arap Hüso olarak bilinen “kabadayı” Hüseyin Heybetli’nin oğlu olarak 1950’de Siirt’te dünyaya gelen Hasan Heybetli, gasp, adam yaralama ve haraç gibi suçlardan dolayı mafya ve çete çevrelerinde ün kazandı. Türkiye halkı ise onu şarkıcı Muazzez Abacı ile olan ilişkisiyle tanıdı. Heybetli, 1979 yılında Muazzez Abacı ile nişanlandı ve çift 1980’de evlendi. Ancak bu evlilik sadece 3 yıl sürdü. 1989’da çift yeniden evlendi ve ikinci evlilikleri 1993’te sona erdi.

HAPİS CEZALARI VE YARGILAMALAR

2004 yılında, şarkıcı Kader Çetintürk’ün de adının karıştığı bir gaspa teşebbüs davasında 2 yıl hapis cezasına mahkûm oldu. 2009 yılında ise İstanbul Şişli Polat Rezidans’ta döviz büfesi sahibi Fatih Edremit’i öldürdüğü gerekçesiyle yargılandı. Mahkeme, Heybetli’yi “kasten adam öldürmek” suçundan 25 yıl, “ruhsatsız silah taşımak” suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırdı.