Ünlü Künefeciye FETÖ Operasyonu Düzenlendi

FETÖ’NÜN YENİDEN YAPILANMA GİRİŞİMLERİNE YÖNELİK OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma doğrultusunda, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yeniden yapılanma girişimlerini engellemeye yönelik “Antiochia Künefe” isimli operasyonun ikinci etabı gerçekleştirildi. İzmir merkezli yapılan bu operasyonda, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa gibi toplamda 5 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

33 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 7 KİŞİ YURT DIŞINA ÇIKTI

Soruşturma çerçevesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) aracılığıyla elde edilen veriler ve ele geçirilen dijital materyaller göz önünde bulundurularak, organizasyona finans sağlayan ve ifadelerde geçen 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarda, 33 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 7 kişinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıktığı belirlendi. Firari durumda olan bir kişi için arama çalışmaları halen devam ediyor.

NAKİT VE ALTIN BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 100 bin TL’lik nakit para, 33 Cumhuriyet altını, 2 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel belge ele geçirildi. Elde edilen bu veriler, örgütün mali yapısı ve finans trafiği hakkında önemli bilgiler sağlıyor.

ÖNCEKİ OPERASYON: MAYDONOZ DÖNER

Aynı soruşturma dahilinde, birkaç ay önce Türkiye genelinde 390 şubesi bulunan Maydonoz Döner zincirine yönelik büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirilmişti. 31 ilde yapılan bu baskınlarda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 353 kişi gözaltına alındı. Bu süreçte döner zincirinin hem yurt içi hem de yurt dışındaki para transferleri ile örgüte destek sağladığı tespit edilmişti.