Ünlü Kuruyemiş Markası Konkordato Duyurdu

KURUYEMİŞ SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BİR MARKA YENİDEN GÜNDEMDE

Büyük yatırımlar ile Türkiye’nin kuruyemiş sektöründe dikkat çeken bir marka haline gelen Peyman, konkordato ilan etti. Eskişehir’de Mutlular, Güneş ve Kurtuluş aileleri tarafından kurulan Peyman, 2022 yılında İş Holding tarafından satın alındı. Yeni yönetim altında finansal sürdürülebilirliğini sağlamak için çaba gösteren şirket, kısa süre içinde ciddi mali sorunlarla karşı karşıya kaldı ve bu nedenle konkordato başvurusunda bulundu.

KONKORDATO BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR

İstanbul’da yapılan başvuru süreci devam ederken, Eskişehir’deki merkez için yapılan konkordato talebi yetki nedeniyle kabul edilmedi. 1995 yılında kurulan şirketin konkordato ilanı, piyasalarda mevcut olan işten çıkarma dalgasına bir yenisini ekleyebilecek şekilde yorumlanıyor. İstanbul’daki konkordato başvurusu sürerken, şirketin geleceği hala belirsizliğini koruyor.