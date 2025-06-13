Ünlü Menajer Metro Raylarında Ölü Bulundu

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ VE ETKİLERİ

Yunanistan’ın başkenti Atina’da yaşayan Andreas Kyriakopoulos, ülkedeki futbol dünyasında tanınmış bir isim olarak biliniyor. Hem teknik direktörlük yapmış hem de futbolcu menajeri olarak önemli bir kariyere sahipti. Ancak, Sintagma Meydanı’ndaki metro istasyonunun raylarında ölü bulunması, ülkede büyük bir şok etkisi yarattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ünlü menajerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İFADELER VE TEPKİLER

Andreas Kyriakopoulos’ın ani ölümü üzerine çalıştığı şirket olan Prossport, bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Şirketimizin ortağı ve yönetişi yeri doldurulamaz bir insan olan Andreas Kyriakopoulos’ın ani ölümü hepimizi çok üzdü. Geride bıraktığı boşluk doldurulamaz. Onunla çalıştığımız ve tanıdığımız için onur duyuyoruz” ifadeleri yer aldı. Bu durum, spor camiasında büyük bir kayıp olarak nitelendiriliyor.