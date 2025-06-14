Ünlü Menajer Metro Raylarında Ölü Bulundu

ATİNA’DA ŞOK EDEN ÖLÜM

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, ülkenin futbol dünyasında tanınan teknik direktör ve futbolcu menajeri Andreas Kyriakopoulos, Sintagma Meydanı’ndaki metro istasyonunun rayları üzerinde ölü bulundu. Bu olay, ülkede büyük bir şok etkisi yarattı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ünlü menajerin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Futbol dünyasında geniş bir üne sahip olan Andreas Kyriakopoulos’ın ölümü, arkadaşları ve meslektaşları arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

PROSSPORT’TAN TAZİYE AÇIKLAMASI

Kyriakopoulos’ın ölümü üzerine kurduğu şirket Prossport, taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, “Şirketimizin ortağı ve yönetişi yeri doldurulamaz bir insan olan Andreas Kyriakopoulos’un ani ölümü hepimizi çok üzdü. Geride bıraktığı boşluk doldurulamaz. Onunla çalıştığımız ve tanıdığımız için onur duyuyoruz” denildi.