Ünlü Oyuncu Ahmet Levendoğlu Vefat Etti

AHMET LEVENDOĞLU’NUN VEFATI

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu üzücü haberi ünlü oyuncu Yıldıray Şahinler sosyal medya üzerinden duyurdu. Yıldıray Şahinler, paylaşımlarında Ahmet Levendoğlu için, “Hocam. Ahmet hocam! Üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran, ‘ilke’ sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et.” sözlerini kullandı. Ayrıca, “İkinci fotoğrafta sınıfımızın devam çizelgesi var. Saklamış. Ne denli titiz bir tiyatro adamı olduğunu o çizelgeden, ne kadar iyi bir hoca olduğunu da sınıftaki isimlerden anlayabilirsiniz.” ifadeleriyle de onun öğretmenlik niteliğine dikkat çekti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYELER

Öte yandan, Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay, Levendoğlu ile ilgili paylaşımlarında “Canım hocam Ahmet Levendoğlu huzurla uyu.” diyerek üzüntüsünü aktardı. Ahmet Levendoğlu, tiyatro dünyasında bıraktığı izlerle önemli bir yere sahipti ve öğrencileri üzerinde yarattığı etki ile hafızalarda daima yaşayacak.