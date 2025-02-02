Ünlü Oyuncu Milo Ventimiglia’nın Yangın Felaketi

HAYATININ AŞKINI BULDU

“This Is Us” dizisinde yer alan ünlü aktör Milo Ventimiglia, yakaladığı bu büyük şöhretin ardından hayatının aşkını bulup evlendi. Ocak ayının ilk günlerinde Los Angeles’ta yaşanan korkunç yangın, birçok ünlünün yanı sıra onun da evini tehdit etti.

YANGINDAN KAÇIŞ VE YIKIM

Milo Ventimiglia, yangın sırasında hamile eşiyle birlikte evinden kaçtı. Geri döndüğünde ise onu bekleyen manzara oldukça yıkıcıydı; evinin yıkıntılarıyla karşılaştı. Hollywood’un zengin oyuncularından biri olmasa da, yaşadığı bu kayıp onun için büyük bir yıkım oldu.