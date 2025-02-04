Ünlü Oyuncudan Taciz Uyarısı: Kıyafetinize Dikkat Edin

ÜNLÜLERİN SESSİZ KALDIĞI GERÇEKLER

Başta ünlüler olmak üzere, birçok kişi yaşadıkları olumsuz durumlar karşısında genellikle sessiz kalmayı tercih ediyor. Hem de bunların önemli bir bölümü, kendilerinden daha büyük yaştaki ve sektördeki güçlü isimlerin mağduru olabiliyor. Kariyerlerinin zarar görmemesi adına birçok ünlü, yaşadıkları zor süreçleri yıllarca gizli tutuyor.

#METOO HAREKETİNİN ETKİSİ

Bir geriye dönmemiz gerektiğinde, 2007 yılında ortaya çıkan #metoo hareketi, birçok ünlü kadın yıldızın yaşadıklarını daha fazla dile getirmelerine olanak tanıdı. Bu döneme kadar pek çok ünlü kadın, yaşadıkları travmatik olayları ya kendilerine sakladı ya da sadece yakın arkadaşlarıyla paylaşarak kapalı bir alanda kalmayı tercih etti.