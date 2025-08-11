Ünlü Oyuncunun Babası Vefat Etti

Magazin

Hayal Köseoğlu, babası Yiğit Köseoğlu’nun vefatıyla derin bir acı hissediyor. Aşk’ı Memnu, Mucize Doktor, Mahkum, İstanbullu Gelin ve Hudutsuz Sevda gibi önemli yapımlarda sergilediği başarılı performanslarla tanınan Köseoğlu, sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla bu üzücü haberi takipçileriyle paylaştı.

Köseoğlu, sosyal medya platformunda yer alan açıklamada, “Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlunu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok. Ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler” şeklinde ifadeler kullandı. Hayal Köseoğlu’nun paylaşımı, sevenleri ve takipçileri tarafından büyük bir destekle karşılandı.

