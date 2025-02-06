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Ünlü Oyuncunun Kapısına Dayandı: “O Bana Ait”

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DA VINCI ŞİFRESİ VE GİZLİ MESAJLAR

Son dönemde Da Vinci Şifresi filmini izleyen birisi, bu yapımın İlluminati’den gelen ve filmin bir prenses olduğunu belirten gizli bir mesaj içerdiğine inanıyor. Bu inancı ile yetinmeyip, Noel arifesinde Minnesota’dan California’ya 1900 milden fazla yol kat ederek eski eşi Eve Mavrakis’in evine gitme kararı alıyor.

O KİŞİYE DUYDUĞU AİTLIK HİSSİ

Yolculuğu sırasında “O bana ait” şeklinde bir düşünceyle hareket ettiği anlaşılıyor. Bu inanç ve yolculuk, eski ilişkisi ve kişisel bağları üzerinde derin bir etkiye sahip gibi görünüyor.

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