Ünlü Sanatçı Volkan Konak Vefat Etti

VOLKAN KONAK KIBRIS’TA FENALAŞTI

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentinde bir otel konseri sırasında fenalaştı. İlk müdahale, konseri izleyenler tarafından yapıldı. Konak, daha sonra çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 58 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Konak’a sahnede yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı bildirildi. Konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi, sanatçıya bu süre boyunca kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) uyguladı ve ardından entübe edilerek saat 00.10’da hastaneye sevk edildi.

CENAZE MAÇKA’DA DEFNEDİLECEK

KKTC’de yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Konak’ın naaşı Türkiye’ye gönderilecek. Sanatçının memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde, babasının mezarının yanına defnedileceği belirtiliyor. Türkiye’nin Gazimağusa Başkonsolosluğu, cenaze sürecini yakından takip ederken, aileden yapılan açıklamada cenaze töreninin Çarşamba günü Maçka’daki aile kabristanında gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

Volkan Konak’a ilk müdahale, konseri izlemeye gelen doktorlar tarafından yapıldı. Bu doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğu yıllarda Konak’la yaşadığı anıyı paylaştı. Ahmet Görkem Yasak, konserde çektiği videoya şu notu düştü: “20 sene önceydi… Kaldığımız öğrenci yurduna gelip ‘Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın’ diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. Güle güle Kuzeyin oğlu. Seni hiç unutmayacağız.”

AÇIKLAMA YAPILDI

KKTC Sağlık Bakanlığı, yaşanan olaya ilişkin bir açıklama yaptı: “Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.”

VOLKAN KONAK’IN HAYATI

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka’da tamamladıktan sonra, 1983-1984 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girdi. 1988 yılında konservatuarı bitirip, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler’de master eğitimine başladı. 1991-1992 yıllarında bu eğitimi tamamlayarak profesyonel sanat hayatına adım attı. Karadeniz yöresinde yaptığı derlemeleri 1988 yılında Suların Horon Yeri isimli albümünde bir araya getiren Konak, daha sonra kendi bestelerini Evrensel Müzik formlarıyla harmanlayarak özgün bir tarz yarattı. İkinci albümü Efulim’i 1991-1992 yıllarında çıkardı ve 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladıktan sonra askerlik görevi nedeniyle çalışmalarına bir süre ara verdi.