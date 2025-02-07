Ünlü Şarkıcı Kanye West Tepkilerin Odağında

ÜNLÜ ŞARKICININ AÇIKLAMALARI

X (Twitter) platformunda birden fazla paylaşım yapan ünlü şarkıcı, hem eşi Bianca Censori hakkında tartışmalara yanıt verdi hem de kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Daha önce Yahudi toplumu hakkında çeşitli açıklamalar yapan Kanye West, bu defa cinsiyetçi ve sert bir dille, oldukça küfürlü ifadelerle dikkat çekiyor. Ayrıca, şarkıcının aklımızın sınırlarını zorlayan tweetler attığı belirtildi.

CEZAEVİNDEKİ RAPÇİNİN SERBEST BIRAKILMASI

Kanye West, son tweetlerinden önce cinsel taciz, tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla hapiste yatan ünlü rapçi Diddy’nin serbest bırakılması gerektiğini ifade etmişti. Bu açıklama, West’in tartışmalı gündeminin bir parçası olarak öne çıkıyor ve dikkat çekiyor.

ELEŞTİRİLERE SERT YANIT

Ünlü şarkıcı, eşi hakkındaki eleştirilere yanıt verirken kullandığı dil açısından oldukça tepki çekti. Ağza alınmayacak küfürler eden West, aynı zamanda eşi üzerindeki “hakimiyeti” olduğunu da bildirdi. Bu durum, West’in sosyal medya üzerindeki davranışlarının ne denli tartışmalı olduğunu gözler önüne seriyor.