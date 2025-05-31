Ünlü Şarkıcı Suavi, Dolandırıcılık Mağduru Oldu

PİYANO SATIN ALIRKEN DOLANDIRILDI

Ünlü sanatçı Suavi, internet üzerinden ikinci el eşya satışı yapan bir uygulamadan piyano almak isterken 20 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Geçtiğimiz yıl piyano satın almayı istemesi üzerine online araştırmalarını gerçekleştiren şarkıcı, dikkatini çeken bir piyanoya yöneldi. Sabah’ın haberine göre, ürünle ilgili bilgi aldıktan sonra piyanoyu satın almaya karar veren Suavi, belirtilen fiyatı ödedi. Ancak kargonun zamanında gelmemesi üzerine, ilandaki kişiye ulaşmak isteyen sanatçı, bu kişiyle iletişim kuramayınca dolandırıldığını anladı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Savcılığa başvurarak şikâyette bulunan Suavi, adliyede verdiği ifadesinde piyano ilanını gördükten sonra satıcıyla irtibat kurduğunu ve müzik aletini almak üzere karar verdiğini aktardı. 20 bin TL’yi gönderdikten sonra tekrar ulaşamadığını ve bu durumun kendisini mağdur ettiğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, polis ekipleri bir kişiyi tespit edip gözaltına aldı. Olayla ilgili hukuksal süreç devam ediyor.