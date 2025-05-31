Ünlü Şarkıcı Suavi, Dolandırıldı

PİYANO SATIN ALMAK İSTERKEN DOLANDIRILDI

Ünlü sanatçı Suavi, ikinci el eşya satışı yapan bir uygulama aracılığıyla piyano almak isterken 20 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Geçtiğimiz yıl piyano alım sürecine odaklanan Suavi, birçok ilanı inceledikten sonra dikkatini çeken bir piyanoyu satın almaya karar verdi.

Suavi, satıcıdan ürünle ilgili detayları aldıktan sonra piyano için 20 bin TL ödeme yaptı. Ancak belirlenen süre içerisinde kargonun ulaşmaması üzerine, ilandaki satıcıyla iletişime geçmeye çalıştı. Şüpheli kişiyle irtibat kuramayan sanatçı, dolandırıldığını fark etti ve hemen savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu.

Adliyede verdiği ifadesinde Suavi, piyano ilanını gördükten sonra kişiyle iletişime geçerek satın alma işlemini gerçekleştirdiğini aktardı. Ödeme yaptıktan sonra bir daha iletişim kuramadığını belirten ünlü şarkıcı, mağduriyetini dile getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla polis, dolandırıcılığı gerçekleştiren bir kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.