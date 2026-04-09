Ünlü Şarkıcı Yusuf Güney Uyuşturucu Soruşturmasında Tutuklandı

Dijital platformda yayınlanan bir programa katılan ve yasaklı madde içeren Ayahuska çayına yönelik özendirici ifadelerde bulunan Yusuf Güney, polis tarafından gözaltına alındı. Güney, mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirdiği operasyon neticesinde, bir dijital yayın programında yer alan Yusuf Güney, Ayahuska çayının tanıtımını yaptığı için gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, Güney’in bahsettiği Ayahuska çayının içeriğinde yer alan DMT maddesinin, 2313 sayılı Kanun gereğince yasaklı maddeler listesinde bulunduğu tespit edildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Yusuf Güney, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Yusuf Güney, adliyede yapılan duruşma sonucunda mahkeme tarafından tutuklandı.