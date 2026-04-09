Ünlü Şarkıcı Yusuf Güney Uyuşturucu Soruşturmasında Tutuklandı

unlu-sarkici-yusuf-guney-uyusturucu-sorusturmasinda-tutuklandi

Dijital platformda yayınlanan bir programa katılan ve yasaklı madde içeren Ayahuska çayına yönelik özendirici ifadelerde bulunan Yusuf Güney, polis tarafından gözaltına alındı. Güney, mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirdiği operasyon neticesinde, bir dijital yayın programında yer alan Yusuf Güney, Ayahuska çayının tanıtımını yaptığı için gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, Güney’in bahsettiği Ayahuska çayının içeriğinde yer alan DMT maddesinin, 2313 sayılı Kanun gereğince yasaklı maddeler listesinde bulunduğu tespit edildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Yusuf Güney, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Yusuf Güney, adliyede yapılan duruşma sonucunda mahkeme tarafından tutuklandı.

Ünlü İsimler Üzerine Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltı Kararları

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkan Alya karakteri Sinem Ünsal, Mardin'de dizi çekiminde bulunduğunu ve İstanbul'a dönerek gerekli adımları atacağını duyurdu.
Fenerbahçe’de Asensio’nun Sakatlığı Korkutuyor

Asensio'nun dizindeki ödem nedeniyle MR çektiremiyor. Rizespor maçına yetişmesinin zor olduğu ve iyileşme sürecinin uzadığı bildirildi.
Altın Fiyatları Dalgalanıyor: Yeni Tahminler Bekleniyor

9 Nisan 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları açıklandı. Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınının yeni satış rakamları piyasalarda belirlendi.
Hasan Şaş Duygusal Anılarla Mircea Lucescu’yu Anıyor

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, hayatını kaybeden hocası Lucescu ile ilgili yıllar sonra duygusal bir anısını paylaştı. İtirafında, Lucescu'nun kendisi üzerindeki etkilerine vurgu yaptı.
Icardi İle Galatasaray’ın Veda Süreci Konuşuldu

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takımın ayrılacak yıldız oyuncusunu açıkladı.