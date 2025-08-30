Ünlü Şef Cilt Kanserini Açıkladı

ŞEFİN PAYLAŞIMI VE DURUMU

58 yaşındaki ünlü şef, cumartesi günü sosyal medya platformunda, kulağının hemen altındaki dikişli bir yara izine ait fotoğraf paylaştı. Ramsay, yüzünden bazal hücreli karsinom adı verilen cilt kanserinin alındığını duyurdu. Paylaşımında “Lütfen bu hafta sonu güneş kreminizi unutmayın. Yemin ederim yüz gerdirme değil! Öyle olsaydı paramı geri isterdim…” ifadesine yer verdi.

DOKTORLARA TEŞEKKÜRÜ

Ramsay, sağlık ekibine olan minnettarlığını dile getirerek, “Cildimden kanseri aldıkları için çok minnettar ve müteşekkirim” şeklinde konuştu. Doktorlarına teşekkür etmeyi ihmal etmeyen şef, sağlık durumu ile ilgili olumlu bir mesaj verdi.

UZMANLARDAN ERKEN TEŞHİS VURGUSU

Kanser Araştırmaları UK, Ramsay’in paylaşımına yorum yaparak önemli bir uyarı yaptı. “Gölgeye geçin, üzerinizi kapatın ve güneş kremini düzenli ve bolca kullanın” ifadesiyle dikkat çeken kurum, takipçilerden büyük ilgi gördü. Takipçileri, ünlü şefe geçmiş olsun dileklerini iletirken, bu konu sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazal hücreli karsinom, cildin en üst tabakasında gelişen erken teşhisle tedavi edilebilen en yaygın kanser türlerinden biri olarak biliniyor. Uzun süre güneşe korunmasız maruz kalmak, bu kanser türünün en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor.