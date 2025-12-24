Ünlü Yapımcı Yusuf Timur Savcı Gözaltına Alındı

ÜNLÜ İSİMLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONU DERİNLEŞİYOR

Ünlü kişilere yönelik düzenlenen “uyuşturucu” operasyonu sürmekte. Medyada ve dizi-film sektöründe yer alan birçok isimle ilgili devam eden bu soruşturma, her geçen gün daha da derinleşiyor.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINACAK

Soruşturma çerçevesinde, TİMS&B Prodüksiyon’un CEO’su Yusuf Timur Savcı, “uyuşturucuya veya uyarıcı maddeye ulaşım için özel yer, donanım veya malzeme sağlama”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma” gibi suçlamalarla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Savcı’nın, kan ve saç örneklerinin alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği ve ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na getirileceği bildirildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen 2025/265190 soruşturma numaralı dosya kapsamında; TCK’nın 190 ve 191. maddeleri uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kullanılmasını kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunmak, kullanmak için uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın almak veya bulundurmak suçlarından 24 Aralık 2025 tarihinde Yusuf Timur Savcı, talimatımızla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmıştır. Biyolojik materyal örneklerinin alınmasının ardından ifade verme süreçleri için Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirileceklerdir. Soruşturma gizlilik ve titizlikle sürdürülmektedir.”

