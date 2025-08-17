Ünlü Yayıncı Jrokez Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

Kick platformu üzerinden gerçekleştirdiği yayınlarla tanınan ‘Jrokez’ lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, bugün akşam saatlerinde Ankara’daki evinin balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düştü. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 26 yaşındaki Dalgakıran’ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

JROKEZ KİMDİR?

Gerçek ismi Oğuzhan Dalgakıran olan Jrokez, yayıncılık kariyerine Twitch platformunda başladı. Bir dönem Kendine Müzisyen grubunda yer alan “Twitch Erik Dalı” topluluğunda da bulundu. Daha sonra yayınlarını Kick platformuna taşıdı ve buradaki içerikleriyle tanınmaya başladı. Jrokez, genellikle oyun yayınları ve sohbet içerikleri sunuyor. Twitch platformunda yaklaşık 675 bin takipçisi bulunan Jrokez’in, Kick’ te ise yaklaşık 118 bin takipçisi bulunuyor.