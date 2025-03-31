Ünlülerden Kimler Hayata Veda Etti?

FERDİ TAYFUR’UN VEFATI
Arabesk müziğinin önemli ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitiriyor.
BEDİA ENER’İN ARAZİNDAN AYRILIŞI
Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan Bedia Ener, 14 Ocak’ta aramızdan ayrılıyor. Usta oyuncunun vefatı, sosyal medyada “Hoşçakalın, ben melek oldum…” notuyla duyuruluyor.
SELİM İLERİ’NİN HAYATINI KAYBETMESİ
Çağdaş Türk edebiyatının önemli yazarlarından Selim İleri, 75 yaşında hayatını kaybediyor.
EDİP AKBAYRAM’IN SONU
“Güzel Günler Göreceğiz”, “Aldırma Gönül”, “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Bekle Bizi İstanbul” gibi eserleriyle tanınan Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde yaşamını yitiriyor.