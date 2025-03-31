Ünlülerden Kimler Vefat Etti?

FERDİ TAYFUR’UN VEFATI
Arabesk müziğin önemli ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi.
BEDİA ENER’İN AYRILIĞI
“Yaprak Dökümü” dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Bedia Ener, 14 Ocak’ta hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçının vefatı, sosyal medya aracılığıyla “Hoşçakalın, ben melek oldum…” sözleriyle duyuruldu.
Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Selim İleri, 75 yaşında yaşamını sonlandırdı.
EDİP AKBAYRAM’IN SONU
Edip Akbayram, “Güzel Günler Göreceğiz”, “Aldırma Gönül”, “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ve “Bekle Bizi İstanbul” gibi eserleriyle biliniyor. Usta sanatçı, 2 Mart 2025 tarihinde hayata veda etti.